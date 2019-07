Elia Viviani heeft de vierde etappe in de Tour de France gewonnen. De Italiaan was dinsdag na een vlakke rit van 213,5 kilometer van Reims naar Nancy de snelste in een massasprint. Dylan Groenewegen strandde op de vijfde plaats, Mike Teunissen werd zesde.

Voor de dertigjarige Viviani is het zijn eerste ritzege ooit in de Tour. De renner van Deceuninck-Quick-Step, voor wie het pas zijn tweede deelname is aan 'La Grande Boucle', verwees Alexander Kristoff en Caleb Ewan naar de andere ereplaatsen.

Ook Peter Sagan finishte nog voor het Nederlandse duo van Jumbo-Visma, dat er in de rommelige sprint niet echt aan te pas kwam. De Slowaak behoudt wel de leiding in het puntenklassement.

Voor Deceuninck-Quick-Step is het na de dubbelslag van maandag van Julian Alaphilippe de tweede ritzege deze Tour. De Belgische formatie komt daarmee op gelijke hoogte met Jumbo-Visma, dat de openingsrit won met Teunissen en oppermachtig was in de ploegentijdrit.

In de top van het klassement verandert er niets. Het geel blijft om de schouders van de Fransman Alaphilippe. Hij heeft in het algemeen klassement een voorsprong van respectievelijk 20 en 25 seconden op Jumbo-Visma-renners Wout van Aert en Steven Kruijswijk.

Elia Viviani mag voor het eerst in zijn carriere als winnaar van een Tour-etappe het podium op. (Foto: Pro Shots)

Drie renners vormen vlucht van de dag

Drie renners deden een dappere poging om de vooraf al voorspelde massasprint te voorkomen. De Zwitser Michael Schär koos direct na de start in Reims samen met het Belgisch/Franse Wanty Gobert-duo Frederik Backaert/Yoann Offredo voor de aanval en sloeg een gat met het peloton.

Hoewel de vluchters goed samenwerkten, konden ze de sprintersploegen nooit echt in verlegenheid brengen. Jumbo-Visma (voor Groenewegen), Deceuninck-Quick-Step (voor Viviani) en Lotto Soudal (voor Ewan) lieten het verschil niet verder oplopen dan circa 3,5 minuut.

Alleen de tussensprint in Lérouville, op 65 kilometer van de streep, zorgde onderweg nog voor wat schermutselingen. Viviani sleepte daar, achter de drie vluchters, dertien punten in de wacht en verkleinde zo zijn achterstand op groenetruidrager Sagan.

Viviani slaat toe in massasprint

De tempoversnelling in het peloton was funest voor de koplopers, al wachtte het peloton tot de Côte de Maron (het laatste van twee klimmetjes van de vierde categorie, met de top op 15 kilometer van de streep) om het gaatje met Schär en Backaert definitief te dichten. Offredo was eerder al ingerekend.

Team Sunweb probeerde op het hellinkje nog wat pure sprinters overboord te gooien en daarmee de kansen voor Michael Matthews te vergroten, maar slaagde niet in die opzet. Ook een ultieme poging van Lilian Calmejane leverde niets op.

Net als zaterdag viel de beslissing in een massasprint en daarin verliep het voor Groenewegen opnieuw niet volgens plan. De Amsterdammer, die in de openingsrit in de slotfase ten val was gekomen, moest deze keer van te ver komen en kwam daardoor in de laatste meters tekort.

De renners krijgen woensdag in de Tour een lastigere etappe voor de kiezen. De 175 kilometer lange vijfde rit, van Saint-Dié-Des-Vosges naar Colmar, telt onderweg twee cols van de tweede en twee van de derde categorie, al zijn de laatste 20 kilometer vlak.