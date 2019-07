De ploegleiding van Jumbo-Visma heeft goede hoop dat Dylan Groenewegen voldoende hersteld is om zich dinsdag in de vierde etappe van de Tour de France te mengen in de verwachte massasprint in Nancy.

"Deze rit is een mooie kans voor Dylan en we hebben er alle hoop op dat hij weer fit zal zijn", aldus ploegleider Nico Verhoeven. "Hij zal vast nog wel wat last hebben van zijn verwondingen, maar hopelijk slechts beperkt."

Groenewegen was zaterdag de topfavoriet voor winst in de eerste Tour-etappe in Brussel, maar de 26-jarige Amsterdammer ging vlak voor de finish onderuit. Het leverde hem flink wat schaafwonden en een paar vervelende nachten op, maar hij kon wel gewoon verder.

Zondag deed de topsprinter in de eerste 10 kilometer zijn werk in de door Jumbo-Visma gewonnen ploegentijdrit, maar vervolgens moest hij wel lossen. Maandag in de derde etappe kwam Groenewegen als 164e over de streep, op bijna veertien minuten van winnaar Julian Alaphilippe.

"We wisten voor de Tour al dat de rit van maandag niet geschikt was voor Dylan", doelt Verhoeven op de heuvelachtige finale. "En na zijn val van zaterdag was dit al helemaal een dag om te herstellen. Volgens mij heeft hij dat - binnen de mogelijkheden van een Tour-rit - goed kunnen doen. Het zou dinsdag oké moeten zijn."

'We gaan terug naar onze originele doelen'

De vierde etappe is 213,5 kilometer lang en voert het peloton in Noord-Frankrijk van Reims naar Nancy. De finale is nog wel licht glooiend, met op 15 kilometer van de finish een colletje van vierde categorie, maar normaal gesproken zou Nancy de locatie moeten zijn van de eerste 'reguliere' massasprint van deze Tour.

"We hebben een buitengewoon weekend achter de rug", doelt Jumbo-Visma-renner Wout van Aert op de ritzege en gele trui van Mike Teunissen en de overwinning in de ploegentijdrit.

"Maar nu gaan we terug naar onze originele doelen: een goed klassement met Steven Kruijswijk en ritten winnen met Dylan. Dylan herstelt goed, dus we gaan dinsdag met hem jagen op de ritwinst."

Verhoeven: "We gaan het in ieder geval weer proberen met Dylan. Ha, en als het niet lukt met Dylan, dan proberen we het met Mike."

De vierde etappe van de Tour begint dinsdag officieel om 12.25 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.10 uur en 17.35 uur