Bij Jumbo-Visma overheerste maandag de trots na de derde etappe van de Tour de France, ondanks het verliezen van de gele trui. Ploegleider Nico Verhoeven concludeerde dat winnaar Julian Alaphilippe simpelweg te sterk was in de heuvelachtige finale.

"Natuurlijk wilden we de trui behouden, maar we zijn tegen een superieure Alaphilippe gebotst. Dan moet je er vrede mee hebben dat het zo gelopen is", aldus Verhoeven bij het hotel van Jumbo-Visma in finishplaats Épernay.

Alaphilippe maakte niet voor het eerst dit jaar indruk op zijn favoriete terrein. De Fransman versnelde op een steil klimmetje op 16 kilometer van de streep en soleerde vervolgens naar zijn elfde overwinning van het jaar.

De renner van Deceuninck-Quick Step had op de streep een voorsprong van 26 seconden op Wout van Aert, die op de negende plaats de beste Jumbo-Visma-renner van de dag was en in het klassement nu tweede staat op 20 seconden van Alaphilippe.

Geletruidrager Mike Teunissen moest lossen op de klim waar Alaphilippe aanviel en verloor bijna vijf minuten op de nieuwe klassementsleider. "Een kwartiertje voor die steile klim meldde Mike al dat hij zich niet zo goed voelde", stelde Verhoeven. "Hij heeft nog gevochten als een leeuw, want zo'n gele trui geef je niet zomaar weg, maar hij kon er net niet aan blijven hangen."

"Natuurlijk baalt Mike dat hij de trui moet afgeven, maar hij kon vandaag gewoonweg niet beter. Hij zat aan zijn max en dat zal ook te maken hebben met de afgelopen twee dagen. Het doet wel wat met je als je de eerste etappe wint en twee dagen in het geel rijdt."

'Het sprookje stopt vandaag even'

Jumbo-Visma schakelde na het lossen van Teunissen direct door naar het plan om met Van Aert voor de ritzege te gaan en om kopman Steven Kruijswijk geen tijd te laten verliezen.

"Als een echte professional gaf Mike door dat het vandaag niet voor hem, maar voor Wout zou moeten zijn. Dus in de laatste 30 kilometer was het bij ons alle ballen op Wout en Steven", aldus Verhoeven.

Van Aert sprintte nog wel mee met de besten van de achtervolgende groep, maar door het sterke optreden van Alaphilippe was dat niet voor de zege en niet voor de gele trui. Na twee overwinningen in de eerste twee Tour-dagen kwam er zo in ieder geval voor even een einde aan het Jumbo-Visma-feestje.

"Iedereen, ook de fans thuis, zullen na afgelopen weekend wel een beetje het gevoel hebben gehad: dit gaat wel heel makkelijk, waar stopt dit voor Jumbo-Visma?", glimlachte Verhoeven. "Nou, het sprookje stopt dus even vandaag. Maar zoals altijd in de Tour komt er weer een volgende dag en dinsdag gaan we er weer voor."

De vierde etappe gaat dinsdag over 213,5 kilometer van Reims naar Nancy. In de finale ligt nog een colletje van de vierde categorie, maar de rit lijkt op papier het geschiktst voor een massasprint.