Julian Alaphilippe was maandag door de heuvelachtige finale de topfavoriet voor de derde etappe van de Tour de France en de 27-jarige Fransman stelde niet teleur. Hij soleerde op fraaie wijze naar de zege en nam de gele trui over van Mike Teunissen.

"Ik ben sprakeloos, ik besef niet goed wat er gebeurd is", stamelde Alaphilippe na de finish in Épernay. "Ik wist dat deze etappe me goed lag, maar het is moeilijk om de verwachtingen waar te maken als je de topfavoriet bent. Er was heel veel druk vandaag, maar ik heb op de best mogelijke manier geantwoord. Ik ben ontzettend blij."

De renner van Deceuninck-Quick Step versnelde met nog 16 kilometer te gaan op de Côte de Mutigny. Die muur van 900 meter met een gemiddeld stijgingspercentage van 12,2 leek gemaakt voor de 'puncheur' uit Frankrijk en hij ging dan ook zo hard dat niemand kon volgen.

"Dit soort klimmetjes liggen me heel goed en ik voelde me ook goed, dus ik vroeg aan mijn teamgenoot Dries Devenyns om voluit te gaan aan de voet", aldus Alaphilippe.

"Ik had niet verwacht dat ik op de top alleen zou zijn, maar vervolgens heb ik zo hard mogelijk gereden om het gat met de achtervolgers zo groot mogelijk te maken. Ik heb heel erg geleden en dat maakt deze zege extra speciaal."

Julian Alaphilippe viert zijn zege in Épernay. (Foto: Pro Shots)

Alaphilippe is succesvolste renner van 2019

Alaphilippe had op de streep een voorsprong van 26 seconden op Michael Matthews, die de sprint van de eerste groep won en tweede werd. De bergkoning van de Tour van vorig jaar boekte zo zijn derde ritzege in de Ronde van Frankrijk en zijn elfde zege van 2019.

Daarmee is de winnaar van onder meer Milaan-San Remo, Strade Bianche en de Waalse Pijl de succesvolste renner van het jaar; nummer twee Dylan Groenewegen staat op tien overwinningen.

"Ik ben nu al heel tevreden over mijn seizoen, ik heb al mijn doelen behaald. Dat ik nu ook nog de gele trui in mijn bezit heb, is een heel mooie bonus."

Alaphilippe is de eerste Franse geletruidrager sinds Tony Gallopin na de negende etappe in 2014 de leiding pakte in het klassement. Sinds de Tweede Wereldoorlog zat er niet zo'n lange periode tussen twee Franse geletruidragers.

"De gele trui zat altijd wel in mijn achterhoofd, maar ik moet ook realistisch blijven. Het is niet mijn doel om 'm tot Parijs te houden", aldus Alaphillippe, die in het klassement een voorsprong heeft van 20 seconden op de nummer twee Wout van Aert. "Ik wil vooral gaan genieten van deze gele trui en niet te veel nadenken over hoe lang ik 'm kan houden."