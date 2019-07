Steven Kruijswijk vindt dat Jumbo-Visma zichzelf ondanks het kwijtraken van de gele trui van Mike Teunissen in de derde rit van de Tour de France niets kan verwijten. De kopman is tevreden met de manier waarop gereden werd.

Verwacht werd dat geletruidrager Teunissen zijn leiderstricot zou behouden, maar hij kon niet met de voorsten mee in de lastige slotfase van de etappe. Julian Alaphilippe imponeerde met de dagzege en nam het geel over van de Nederlander.

"Het was een superlastige dag. We hebben gecontroleerd met Tony Martin, met de insteek om voor de overwinning te rijden met Mike of Wout van Aert", zei Kruijswijk na de rit bij de NOS.

"De rit bleek iets lastiger dan ik had verwacht. Alaphilippe was al favoriet met deze aankomst, maar wat hij hier opvoert, is wel héél netjes."

De 26-jarige Teunissen had het in de heuvelachtige finale van de derde etappe al snel lastig, waardoor bij Jumbo-Visma werd bepaald dat er niet voor de geletruidrager gereden werd.

Het was niet de dag van Mike Teunissen. (Foto: Pro Shots)

'Jumbo-Visma kan niet alles'

Volgens Kruijswijk was het logisch dat Teunissen geïsoleerd kwam te zitten. "We hadden met Wout een goede kans en Mike gaf op het eerste klimmetje al aan dat hij niet goed was. Dan moet je niet wachten", aldus de klassementsman.

"In het laatste uur werd er flink gekoerst en Wout was goed, maar eigenlijk maakte niemand aanstalten het gat naar Alaphilippe dicht te rijden. Ze konden of wilden niet en dan wordt het heel lastig. We kunnen met Jumbo-Visma niet alles."

Kruijswijk zelf had het ook niet makkelijk, al zat hij wel continu voorin. "We hebben nog steeds goed gereden en het geprobeerd, maar het was geen makkelijke dag. Ik heb zelf ook afgezien."