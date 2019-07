Mike Teunnissen had maandag al vroeg in de finale van de derde etappe door dat hij de gele trui zou gaan kwijtraken. De Limburger verloor bijna vijf minuten op winnaar Julian Alaphilippe, die de nieuwe leider is in de Tour de France.

"Dit is wel even terugkeren in de realiteit. Het was bijzonder hectisch om het geel te dragen, het hele circus van de laatste dagen is me net iets te veel geworden", zei hij in een eerste reactie tegen de NOS.

Teunissen verraste zaterdag door in de eerste vlakke rit in Brussel de massasprint te winnen, nadat ploeggenoot en topsprinter Dylan Groenewegen ten val was gekomen, en zondag zegevierde hij met Jumbo-Visma bovendien in de ploegentijdrit.

Het parcours van de derde etappe leek op papier niet te zwaar voor Teunissen. "In goede vorm was dit inderdaad niet onmogelijk geweest. Maar ik had op het eerste klimmetje al door dat het te hard ging voor me."

Teunissen krijgt felicitaties van grote renners

Op de laatste gecategoriseerde klim van de dag, op 16 kilometer van de streep, moest Teunissen het peloton laten gaan. Hij kwam uiteindelijk als tachtigste op 4.54 minuten van Alaphilippe over de streep in Épernay.

"Ik had al tegen Wout van Aert gezegd dat ik me niet geweldig voelde. Daar doe je niks aan. De rest van de ploeg moest vooral hun eigen plan trekken", vertelde hij op nuchtere wijze.

Op het laatste half uur van de rit na, genoot Teunissen wel van het rijden in de gele trui. "Ik vond het echt mooi. Grote renners als Geraint Thomas en Alejandro Valverde kwamen naar me toe om me te feliciteren. Leuk om mee te maken."

Teunissen was de eerste Nederlandse geletruidrager in dertig jaar. Hij volgde Erik Breukink op, die in de Tour van 1989 de laatste Nederlandse klassementsleider was.