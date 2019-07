In zijn vorige vijf grote rondes was Wout Poels steevast de luxeknecht van Chris Froome en dus is het even wennen voor de Limburger dat zijn geblesseerde ploegmaat en vriend er de komende drie weken niet bij is in de Tour de France.

"Het is apart om een Tour te rijden zonder Chris", zegt de 31-jarige Poels. "In mijn laatste vijf grote rondes moest ik eigenlijk altijd voor hem rijden. De dynamiek in de ploeg is nu toch anders. Chris is Chris, als hij erbij is, draait er heel veel om hem."

De 34-jarige Froome knalde vorige maand tijdens de verkenning van de tijdrit in het Criterium du Dauphiné met hoge snelheid tegen een muur. Hij liep daarbij breuken op aan zijn dijbeen, heup, elleboog, ribben en nek. De ambities van de Brit om de Tour deze zomer voor de vijfde keer te winnen, waren daarmee direct voorbij.

Poels zag de keiharde val van Froome gebeuren en dat maakte veel indruk. "Ik heb nog nooit iemand zo hard onderuit zien gaan. En als het dan ook nog om een collega en goede vriend gaat, is dat niet heel leuk."

"Maar topsport is natuurlijk ook superhard. Ik kan er heel veel over piekeren, maar dat schiet niet veel op. We schuiven nu met Geraint Thomas en Egan Bernal twee andere kopmannen naar voren."

Wout Poels en Chris Froome vieren de Tour-zege van Geraint Thomas in 2018. (Foto: ANP)

'Ik mis Chris wel een beetje'

Froome, die afgelopen donderdag eerder dan verwacht het ziekenhuis mocht verlaten, won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017, de Giro in 2018 en de Vuelta in 2011 en 2017. Bij zijn laatste vier eindzeges in een grote ronde had de Engelsman Poels aan zijn zijde.

"Ik mis Chris wel een beetje", geeft de Nederlander toe. "Ik heb niet heel veel contact met hem, maar ik probeer wel af en toe een berichtje te sturen. En ik ben ook een keer op bezoek geweest in het ziekenhuis. Hij moet natuurlijk nog herstellen van al die breuken, maar ik vond hem er ondanks de omstandigheden wel goed uitzien."

Het is voor Poels niet helemaal nieuw om voor een andere kopman dan Froome te rijden, want vorig jaar was hij een belangrijke schakel bij de eerste Tour-zege van Thomas.

"Maar met Chris heb ik wel een soort feeling dat ik bergop niet met hem hoef te praten om te weten wat ik moet doen. Hopelijk zal dat met Geraint en Egan op een gegeven moment ook zo gaan."

'Koers wijst vanzelf uit wie beter is'

INEOS-teambaas Dave Brailsford stelde een dag voor het begin van de Tour dat zijn ploeg de meeste kans denkt te maken op de eindzege door Thomas en Bernal het kopmanschap te laten delen. Poels verwacht niet dat de rolverdeling binnen de Britse formatie een probleem zal zijn.

"Vorig jaar hadden we ook twee kopmannen. En de koers zal vanzelf wel uitwijzen wie van de twee de betere is. Van tevoren zeg je dat de volgorde eerste Geraint en dan Egan is, maar als Egan harder rijdt, is dat zo weer anders."

Dylan van Baarle, de andere Nederlander in de Tour-ploeg van Team INEOS, sluit zich aan bij de woorden van Poels.

"Ik denk dat Thomas en Bernal aan elkaar gewaagd zijn, dus het is geen heel slechte tactiek om ze beiden kopman te laten zijn. Hoe meer man je in de finale hebt, hoe meer kaarten je uit kan spelen. We moeten vooral niet in problemen denken, ik denk dat deze tactiek alleen maar in het voordeel kan werken van Thomas en Bernal."