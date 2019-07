Mike Teunissen is maandag met een goed gevoel op de fiets gestapt voor de derde etappe van de Tour de France. De geletruidrager denkt dat hij de leiding in het algemeen klassement moet kunnen behouden in de heuvelachtige rit van 215 kilometer naar Épernay.

"Ik hoop sowieso nog een dag in het geel te blijven, maar de etappe krijgt een vrij hectische finale die ook nog eens lastig is", blikte Teunissen tegenover het ANP vooruit.

In de laatste 45 kilometer zijn er vier beklimmingen van derde of vierde categorie en ook de laatste honderden meters naar de finish loopt de weg omhoog. De pure sprinters zoals Dylan Groenewegen - Teunissens ploeggenoot bij Jumbo-Visma - lijken op voorhand kansloos voor de zege.

"We hebben meer mannen die goed kunnen sprinten en ook dit soort specifieke aankomsten aankunnen", doelde Teunissen op zichzelf en Wout van Aert. "Hoe we het gaan aanpakken, moeten we zien."

"Het is eerst zaak dat we zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt blijven en goed met elkaar te communiceren. Het is een speciale aankomst. Of ik de sprint voor Van Aert zal aantrekken of dat we beiden voor eigen kans kunnen gaan, zien we in de finale wel."

Finish wordt rond 17.30 uur verwacht

Teunissen kende turbulente dagen sinds hij zaterdagmiddag in Brussel verrassend de sprint van de eerste etappe won en als eerste Nederlander sinds Erik Breukink in 1989 de gele trui veroverde.

"Ik heb de afgelopen nacht ongeveer zeven uur geslapen. Om half zeven was ik wakker en toen vroeg ik me af of ik nog door zou kunnen slapen. Maar tegelijkertijd kwamen de gedachten", vertelde hij.

"Ik begin steeds meer te beseffen wat er de laatste dagen allemaal is gebeurd. We hebben in de ploegentijdrit ook laten zien waar we als ploeg toe in staat zijn: dit is uniek. We voelen elkaar goed aan."

Teunissen heeft in het algemeen klassement een voorsprong van tien seconden op zijn ploeggenoten Van Aert, kopman Steven Kruijswijk, George Bennett en Tony Martin. INEOS-renners Geraint Thomas, Egan Bernal, Gianni Moscon en Dylan van Baarle zijn op dertig seconden de best geklasseerde renners van een andere ploeg.

De derde etappe is om 12.20 uur begonnen in Binche. De finish wordt rond 17.30 uur verwacht in Épernay.