Tony Martin werd afgelopen winter door Jumbo-Visma net name aangetrokken met het oog op de ploegentijdrit en de 34-jarige Duitser bewees zondag in de tweede etappe van de Tour de France zijn waarde door de Nederlandse formatie naar een afgetekende zege te leiden.

Een jaar geleden eindigde Lotto-Jumbo (de voorganger van Jumbo-Visma) slechts als dertiende in de ploegentijdrit van de Tour, op meer dan een minuut van BMC. Zondag in Brussel was de geel-zwarte ploeg met afstand de beste. Nummer twee Team INEOS volgde pas op 20 seconden.

Als Mathieu Heijboer - binnen Jumbo-Visma verantwoordelijk voor het (ploegen)tijdrijden - gevraagd wordt naar een verklaring voor het grote verschil, hoeft hij niet lang na te denken.

"We hebben er een wereldtopper bijgekregen met Tony Martin, die op dit onderdeel écht het verschil maakt. Dat blijf ik benadrukken. Hij kan zo verschrikkelijk lang het tempo hoog houden. En hij brengt rust in de groep."

'Tony heeft overtuiging en durf gebracht'

Sportief directeur Merijn Zeeman was uitkijkend op het door zijn renners gevulde podium in Brussel ook lovend over viervoudig wereldkampioen tijdrijden Martin, die overkwam van Katusha-Alpecin.

"Tony heeft heel veel extra's gebracht. Vooral ook meer overtuiging en durf. We waren in het verleden altijd een beetje te voorzichtig in een ploegentijdrit, maar hij zet vanaf kilometer 0 het tempo dat nodig is om te winnen. En dan blijkt dat de andere renners dat ook kunnen."

Heijboer: "Het ontbrak ons echt altijd aan durf. De durf om direct vanuit het vertrek te rammen en niet bang te zijn voor moeilijke bochten of rotondes. Gewoon gassen. Dat heeft Tony er vanaf het begin ingebracht. Vandaag zeiden we ook tegen de renners dat het maar 27,6 kilometer is, minder dan een half uur, dus dat er vanaf kilometer 0 niks te verliezen was."

De renners van Jumbo-Visma namen dat advies ter harte in de relatief korte ploegentijdrit door de Belgische hoofdstad. Na vijf minuten lag de ploeg al negen seconden voor op de tussentijd van INEOS.

"De eerste vijf kilometer was een soort explosie van kracht en snelheid, dat was niet te filmen. Bij Tony kwam er bijna rook vanaf", lachte Heijboer. "Ik zei: dit gaan ze niet volhouden, want elke renner die van kop af kwam, zat te spartelen in het wiel. Maar het is vandaag heel goed gelukt om niet stil te vallen."

'Tony is echt de leider'

Kopman Steven Kruijswijk, die een mooie slag sloeg in het klassement, benadrukte ook dat Martin daarin een heel grote rol speelde en zijn bijnaam 'Der Panzerwagen' eer aandeed.

"Het is niet normaal wat Tony vandaag gedaan heeft. Hij kan een halve minuut op kop rijden, waardoor wij allemaal wat langer kunnen herstellen. Soms denk je: Tony gaat nu van kop af, maar dan rijdt hij tóch nog 200 meter door. Daardoor is hij zó belangrijk, hij is echt de leider van de ploegentijdrit. We luisteren allemaal naar hem."

De Tour gaat maandag verder met een heuvelachtige etappe van 215 kilometer van het Belgische Binche naar het Franse Épernay. Jumbo-Visma-renner Mike Teunissen zal wederom in het geel starten.