Voor Steven Kruijswijk was het zondag dubbel feest na de afgetekende zege van Jumbo-Visma zondag in de ploegentijdrit van de Tour de France, want de kopman van de Nederlandse ploeg pakte op de tweede dag direct al een mooie voorsprong op al zijn concurrenten.

"Ons belangrijkste doel vandaag was om de rit te winnen, of dat nu met één of twintig seconden was. Maar het is voor mij een heel dikke bonus dat ik tijd heb gepakt op de andere klassementsrenners", zei Kruijswijk na de finish in Brussel.

Jumbo-Visma was over de 27,6 kilometer door de Belgische hoofdstad liefst 20 seconden sneller dan de nummer twee, het Team INEOS van titelverdediger Geraint Thomas en Egan Bernal.

Andere kanshebbers voor de eindzege verloren nog meer tijd op Kruijswijk. Rigoberto Urán werd met Education First zesde op 28 seconden, Astana (Jakob Fuglsang) en Mitchelton-Scott (Adam Yates) gaven 41 tellen toe, Movistar (Nairo Quintana en Mikel Landa) eindigden als zeventiende op 1 minuut en 5 seconden en AG2R (Romain Bardet) verloor zelfs al 1.19.

"Het blijft afwachten hoe het straks met mij in de bergen gaat, want daarover zegt dit nog helemaal niks", aldus Kruijswijk, die als doel heeft om het podium te halen in Parijs. "Maar ik heb grote verwachtingen. Ik hoop dat we deze lijn kunnen doorzetten en dat dit een heel mooie voorbode is voor de rest van de Tour."

'Tour kan al bijna niet meer stuk'

Kruijswijk had een goed gevoel over zijn eigen bijdrage in de ploegentijdrit, maar hij benadrukte dat Tony Martin en Wout van Aert de grote motoren waren van zijn team. "Met jongens al Tony en Wout gaat het bijna vanzelf, dat zijn echt de aanjagers van de groep", glimlachte de Brabander.

"Ik hoop dat ik mijn aandeel geleverd heb. Op een gegeven moment was het gewoon kop omlaag en blijven gassen, alleen moest ik wel oppassen dat ik me niet zou opblazen. Want ik moest er natuurlijk wel bijblijven tot de finish."

Van tevoren was het vertrouwen al groot bij Jumbo-Visma, door de goede resultaten eerder dit jaar in ploegentijdritten en door de knappe zege van Mike Teunissen zaterdag in de eerste Tour-rit.

"We wisten dat we vandaag kans maakten op de zege als we deden wat we moesten doen", stelde Kruijswijk. "Dus we zijn voluit begonnen. Toen ik hoorde dat we bij het eerste tussenpunt (na 12,5 kilometer, red.) 10 seconden sneller waren dan INEOS, dacht ik: het gaat de komende twintig minuten heel zwaar worden. Fantastisch dat we het hebben afgemaakt."

Met twee ritzeges en de gele trui voor Teunissen had de Tour niet beter kunnen beginnen voor Jumbo-Visma. "Ik denk dat we laten zien waar we het hele jaar al mee bezig zijn: als ploeg heel goed rijden", zei Kruijswijk. "Vandaag was ook echt een teamzege, van de renners en de staf. De Tour kan al bijna niet meer stuk, maar hopelijk ga ik er persoonlijk nog wat mooiers van maken."