De renners van Team INEOS konden er zondag al snel mee leven dat de ploeg de ritzege in de ploegentijdrit in de Tour de France aan Jumbo-Visma moest laten.

De Britse equipe was in Brussel als eerste gestart en zat dus vanaf het begin op de 'hot seat'. De Nederlandse ploeg van geletruidrager Mike Teunissen dook als laatst gestarte equipe echter twintig seconden onder de tijd van Team INEOS.

De teleurstelling was niet groot bij titelverdediger Geraint Thomas. "Natuurlijk hadden we graag gewonnen, maar een achterstand van twintig seconden is zo groot dat je weet dat het niet op een paar kleine foutjes is aangekomen."

De Welshman kijkt dan ook vooral naar het positieve, nadat hij zaterdag in de openingsrit nog op de grond lag. "Fysiek gaat het goed. Ik ging gisteren redelijk zacht tegen de hekken. Het gaat goed met mij."

Thomas was bovendien tevreden met de vorm van zijn teamgenoten. "Het gevoel is goed en als ik naar het klassement kijk, hebben we op veel concurrenten tijd gepakt."

'Dit is perfect voor ons'

Zijn teamgenoot en schaduwkopman Egan Bernal kijkt ook vooral naar de winst die werd gepakt op concurrenten als Nairo Quintana en Alejandro Valverde van Movistar (zeventiende op 1.05 van Jumbo-Visma), Jakob Fuglsang van Astana (tiende op 0.41) en Adam Yates van Mitchelton-Scott (elfde op 0.41).

"Dat is perfect voor ons", stelde de Colombiaan. "We hebben een goede tijdrit gereden en het was fijn om in de 'hot seat' te mogen zitten. Ik ben geen specialist op dit onderdeel, maar ik voelde me goed."

Bernal is vooral opgelucht dat hij de eerste twee hectische dagen op Belgische bodem schadevrij is doorgekomen. "In een grote ronde moet je het altijd van dag tot dag bekijken, dus ik kijk nu al weer naar morgen."

De renners maken zich dan op voor de eerste meters op Franse bodem. In de rit van Binche naar Épernay krijgen de coureurs in de slotfase vier colletjes voor de wielen. De rit gaat om 12.20 uur van start.