Mike Teunissen is opgelucht dat het in het bezit hebben van de gele trui niet beperkt blijft tot slechts één dag in de Tour de France. De 26-jarige Limburger won met Jumbo-Visma zondag met overmacht de ploegentijdrit.

"Dit is het scenario waar ik van tevoren op had gehoopt. Ik heb nu een half uur in de gele trui gereden, maar kon niet echt genieten, omdat het afzien was. Morgen is er weer een lange etappe en is daar gelukkig wel tijd voor", zei Teunissen tegen de NOS.

Jumbo-Visma was al vanaf het eerste meetpunt veruit de snelste en na bijna 28 kilometer door Brussel was dat bij de finish niet anders. De Nederlandse formatie had twintig seconden voorsprong op nummer twee Team INEOS en 21 tellen op nummer drie Deceuninck-Quick-Step.

"Dit is net zo prachtig als gisteren. We leven in een bubbel en daarin kan alles, dus ook dit", aldus Teunissen, die zaterdag de eerste etappe won na een massasprint en daarmee de eerste Nederlandse geletruidrager werd in dertig jaar.

"De concurrentie was supersterk, maar ook wij hebben een heel goede ploeg. Dit is een beloning voor jarenlang hard werken met heel goede ideeën van mensen die op de goede plek zitten. Het valt nu allemaal mooi samen."

Teunissen maakt grapje over klassementsambities

Teunissen had het afgelopen woensdag tijdens de training nog zwaar, maar hij was zondag een van de sterkere renners bij Jumbo-Visma, dat op Dylan Groenewegen en Amund Grøndahl Jansen na iedereen binnenboord hield.

"Ik voelde me supergoed. Laten we het maar de magie van de gele trui noemen. Ik kon meteen de beurten van Tony en Wout overnemen. Daardoor zat de rest wat meer op zijn gemak. Maar het gaat te ver om te zeggen dat dat de doorslag heeft gegeven", vertelde Teunissen, die ook nog een grapje maakte.

"Ik wilde het eigenlijk geheim houden, maar ik probeer hier voor het algemeen klassement te rijden. Haha, nee, dit is echt geweldig. Steven pakt ook nog eens tijd op zijn voornaamste concurrenten. Dat is echt heerlijk. Het kan niet op allemaal."

Teunissen, die pas voor de tweede keer meedoet aan de Ronde van Frankrijk, gaat aan de leiding in het algemeen klassement met tien seconden voorsprong op zijn ploeggenoten Van Aert, Kruijswijk, Martin en George Bennett.