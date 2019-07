Dylan Groenewegen heeft in de door Jumbo-Visma gewonnen ploegentijdrit in de Tour de France behoorlijk afgezien. De sprinter kon het tempo van zijn teamgenoten na 10 kilometer niet meer volgen.

"Het was sowieso een zware dag", zei Groenewegen na afloop bij de NOS. "We startten enorm hard en ik had niet zo'n beste dag."

De 26-jarige Groenewegen kwam zaterdag in de openingsrit ten val in de finale en liep daarbij enkele schaafwonden op. Tijdens de ploegentijdrit had hij nog behoorlijk wat last van de gevolgen van die valpartij.

"De eerste 10 kilometer heb ik het nog geprobeerd, maar toen merkte ik al dat het tempo hoog lag in de bochten. Daarna zetten ze nog een tandje bij en zeker achter Tony (Martin, red.) zitten is geen business class."

Groenewegen merkte tijdens de ploegentijdrit wel dat hij zich fysiek wat beter voelde. "De schouder is wel wat soepeler", liet de Amsterdammer weten.

'We hebben een ontzettend sterke ploeg'

Jumbo-Visma won de bijna 28 kilometer lange ploegentijdrit in Brussel en bleef Team INEOS 20 seconden voor. Door de overwinning heeft Mike Teunissen, die zaterdag stuntte met de winst in de openingsrit, de gele trui nog wat steviger om zijn schouders.

"We hebben een ontzettend sterke ploeg", aldus Groenewegen. In het algemeen klassement heeft Teunissen tien seconden voorsprong op Wout van Aert. Steven Kruijswijk, de kopman van Jumbo-Visma, staat derde met dezelfde achterstand.

Maandag staat er een heuvelachtige etappe door de Ardennen op het programma, maar dinsdag wil Groenewegen weer meedoen om de ritzege. "Ik hoop dat ik in de vierde etappe weer mee kan sprinten", besloot hij.