Mike Teunissen mag zich ook na de tweede dag van de Tour de France drager van de gele trui noemen. De Nederlander was zondag met Jumbo-Visma in Brussel veruit de snelste in de ploegentijdrit en verstevigde daarmee zijn leidende positie in het klassement.

Het sterke Jumbo-Visma, met naast Teunissen Steven Kruijswijk, George Bennett, Laurens De Plus, Dylan Groenewegen, Amund Grøndahl Jansen, Tony Martin en Wout van Aert, legde de 27,6 kilometer af in 28 minuten en 57 seconden.

De snelste tijd in de ploegentijdrit was lang in handen van het als eerste gestarte Team INEOS van titelverdediger Geraint Thomas, dat 29.17 klokte en tweede werd. Deceuninck-Quick-Step was één tel langzamer en completeerde het podium.

Teunissen, die zaterdag geschiedenis schreef door als verrassende ritwinnaar de eerste Nederlander in dertig jaar in het geel te worden, heeft in het klassement nu tien tellen voorsprong op ploeggenoten Van Aert, Kruijswijk, Martin en Bennett.

Van de overige ploegen staan Team INEOS-renners Thomas, Gianni Moscon, Egan Bernal en Dylan van Baarle het dichtstbij met een halve minuut achterstand op de geletruidrager.

De ijzersterke Tour-start van Jumbo-Visma, dat dit seizoen al op 37 overwinningen staat, is ook goed nieuws voor Kruijswijk. De klimmer gaat voor een goede klassering in het algemeen klassement.

Movistar en Trek vallen tegen

Movistar (met Nairo Quintana, Mikel Landa en Alejandro Valverde) en Trek-Segafredo (de ploeg van Bauke Mollema) behoorden in de ploegentijdrit tot de verliezers. Movistar gaf met een tijd van 30.03 meer dan een minuut toe en datzelfde gold voor Trek: 30.15.

Ook Romain Bardet verloor met AG2R-La Mondiale veel tijd. De Franse hoop in het algemeen klassement heeft al bijna anderhalve minuut achterstand in het klassement. Zijn landgenoot Thibaut Pinot (FDJ) hield de schade beperkt met 32 seconden.

De achterstand van grote titelkandidaten als Jakob Fuglsang (tiende met Astana op 41 seconden), Adam Yates (zelfde achterstand met Mitchelton-Scott) en Vincenzo Nibali (negende met Bahrain-Merida op 36 seconden) is al redelijk opgelopen.

De 106e editie van de Tour de France gaat maandag verder met een etappe over 214 kilometer met start in het Waalse Binche en finish in het Franse Épernay. Met name de slotfase is pittig met vier heuvels.