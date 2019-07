Winst in de ploegentijdrit van de Tour de France was al een belangrijk doel voor Jumbo-Visma, maar met de verrassende geletruidrager Mike Teunissen in de gelederen heeft de tweede etappe van zondag nog wat meer lading gekregen voor de Nederlandse ploeg.

Bij interview nummer zoveel na zijn compleet onverwachte zege in de eerste rit van de Tour beseft Mike Teunissen opeens dat er minder dan 24 uur later weer een topprestatie van hem wordt verwacht. "Ik ben nu aan het genieten", zegt hij. "Maar ik hoop niet dat dit allemaal nog heel lang gaat duren, want zondag is weer een heel belangrijke dag."

Jumbo-Visma had zijn zinnen gezet op de eerste Tour-rit en de eerste gele trui - al was het eigenlijk de zaterdag gevallen Dylan Groenewegen die voor het succes had moeten zorgen - maar de tweede etappe in Brussel is van minstens even groot belang voor de geel-zwarte formatie.

In de ploegentijdrit van 27,6 kilometer kunnen de klassementsrenners hun eerste slag slaan en Jumbo-Visma hoopt kopman Steven Kruijswijk direct in een goede positie te brengen. De ploeg investeert veel in het tijdrijden en heeft met de Duitser Tony Martin en de Belg Wout van Aert twee nationale tijdritkampioenen in zijn Tour-ploeg.

"We zijn zeker een kanshebber zondag", aldus Kruijswijk. "Als je kijkt naar eerdere ploegentijdritten dit seizoen - we wonnen in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten en werden tweede in de Tirreno - dan moet het ons doel zijn om voor de winst te gaan."

Vorig jaar verloor Kruijswijk met Lotto-Jumbo in de derde etappe van de Tour - een ploegentijdrit van 35,5 kilometer rond Cholet - nog 1 minuut en 15 seconden op winnaar BMC. "Maar nu moeten we echt bezig zijn met winnen", zegt de Brabander. "Met de hele mooie bonus dat ik op die manier ook tijd kan pakken op mijn concurrenten."

'We gaan wederom een knalprestatie neerzetten'

De tweede bonus van een zege in de relatief vlakke ploegentijdrit van zondag in Brussel zou zijn dat Teunissen zijn gele trui nog minimaal een dagje mag houden.

"Ik heb eigenlijk nog niet gedacht aan volgende stappen en of ik het geel ook na de rit van zondag nog zal dragen", aldus Teunissen. "Ik weet wel dat de ploegentijdrit een belangrijk doel is voor ons. Hopelijk kan ik de andere jongens wat meer energie geven als geletruidrager."

Ploegleider Grischa Niermann weet zeker dat de verrassende zege van Teunissen Jumbo-Visma "een grote boost" zal geven. "Ik denk dat we zaterdag weer bewezen hebben dat we een supergoede ploeg hebben", aldus de Duitse oud-prof.

"Om het geel in de ploeg te houden, zullen we waarschijnlijk de ploegentijdrit moeten winnen. Dat is uiteraard een belangrijk doel voor ons, al zal het niet makkelijk worden. Maar de renners zijn allemaal geweldig in vorm en we gaan er wederom voor om een knalprestatie neer te zetten."

Team INEOS vertrekt zondag om 14.30 uur als eerste team voor de ploegentijdrit in Brussel. Jumbo-Visma is om 16.15 uur als laatste formatie aan de beurt.