Jumbo-Visma ging zaterdag in de eerste etappe van de Tour de France vol voor de kansen van Dylan Groenewegen, maar na een val van de kopman sprintte ploegmaat Mike Teunissen naar de zege. En dat was niet alleen voor de buitenwereld een grote surprise.

Toen Steven Kruijswijk zag dat collega-kopman Groenewegen op 1,6 kilometer van de streep in Brussel op het asfalt zat, dacht hij: jammer, onze kansen zit erop voor vandaag. "En vervolgens hoorde ik aan de finish dat Mike gewonnen had. Dat maakt dit wel supermooi."

Het is bekend dat de 26-jarige Teunissen goed kan sprinten, zeker op een licht oplopende finishstraat zoals zaterdag in Brussel. Maar dat de Limburger, die naar de Tour is gekomen als de laatste man voor Groenewegen, een wereldtopper als Peter Sagan kan kloppen in de belangrijkste wielerkoers ter wereld, had niemand verwacht.

"Zelfs de renners zeiden na de finish dat ze niet konden geloven dat Mike gewonnen had. Ze dachten: dit kan niet, het is een grapje", aldus Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann.

"Iedereen dacht dat onze kans op de etappezege verkeken was door de val van Dylan. Wat Mike vandaag gedaan heeft, is ver boven onze verwachting."

'Grootste verrassing van het jaar'

Amund Grøndahl Jansen, die in het sprinttreintje van Groenewegen normaal vóór Teunissen zit, noemde de zege van zijn ploegmaat "de grootste verrassing van het jaar". "Het is ongelooflijk dat onze kopman valt en we alsnog winnen. Het zou eigenlijk niet moeten kunnen, maar Mike doet 't gewoon."

De kampioen van Noorwegen zat vlak voor Groenewegen toen de Nederlander viel. "Wout van Aert en Mike zaten voor mij en gingen door het peloton heen om ruimte te zoeken aan de rechterkant. Maar voor mij gebeurde er iets, waardoor twee renners tegen elkaar reden en hard in de remmen knepen. Daardoor moest ik ook remmen en reed er iemand tegen mijn achterwiel aan. Dat veroorzaakte de valpartij."

Grøndahl Jansen wist niet of het Groenewegen was die tegen zijn achterwiel aanreed, maar hij had al wel snel door dat zijn kopman op de grond lag. "Ik kon doorrijden, maar was wel half gelost. Vervolgens zag ik dat Wout de sprint aantrok voor Mike en dat Mike de zege pakte. Onverwacht, maar een heel mooie oplossing."

Kruijswijk: "Het gaat niet altijd volgens plan, maar als je zo'n goede ploeg hebt, maak je op heel veel manieren kans. Heel knap hoe die jongens het hebben opgelost na de val van Dylan, in de hectiek van de laatste kilometer."

"Maar ze zijn zo goed op elkaar ingespeeld en Mike heeft dit seizoen al vaker aangetoond dat hij het kan afmaken. Het is bijzonder treurig voor Dylan, maar ik denk dat we als ploeg heel blij mogen zijn dat Mike nog wint."