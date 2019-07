Erik Breukink zit er niet mee dat hij zich niet langer de laatste Nederlandse geletruidrager in de Tour de France mag noemen. De voormalig wielrenner is vooral trots op de prestatie van Jumbo-Visma-renner Mike Teunissen.

Teunissen zorgde zaterdag voor een sensatie door in Brussel de openingsrit van de Tour de France te winnen en het geel te pakken. Hij moest eigenlijk de sprint voor Dylan Groenewegen aantrekken, maar de topfavoriet ging in de slotfase onderuit.

Met geletruidrager Teunissen heeft Breukink na dertig jaar een opvolger. "De gele trui is het hoogst haalbare, het summum. Het is fantastisch voor Teunissen. Mooi om die dertig jaar 'leegte' zo af te sluiten", aldus Breukink bij de NOS.

"Dertig is ook wel een mooi getal om het verhaal niet meer te hoeven doen. We hebben zoveel goede renners in Nederland en zijn van alle markten thuis. Dit is een verrassende winnaar."

Breukink pakte in 1989 de gele trui door de proloog van de Tour te winnen. De inmiddels 55-jarige Nederlander reed destijds één dag in het leiderstricot.

'Teunissen komt in heel andere wereld'

Als voormalig geletruidrager weet Breukink wat Teunissen momenteel meemaakt. "Ik denk dat hij het nog niet kan beseffen. Hij zat in zijn rol voor de sprint van Groenewegen en langzaam gaat hij beseffen dat hij een rit gewonnen heeft en het geel heeft", zegt hij.

"Hij komt in een wereld waarvan hij zich niet bewust is. Het is mooi dat hij morgen in het geel mag rijden en misschien kan hij er een paar dagen in blijven rijden als Jumbo-Visma de ploegentijdrit goed doorkomt."

De ploegentijdrit van zondag gaat over bijna 28 kilometer met - net als zaterdag - start en finish in Brussel.