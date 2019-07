Dylan Groenewegen ging zaterdag voor geel in de Tour de France, maar door een val kwam de topsprinter in de door ploegmaat Mike Teunissen gewonnen eerste etappe als voorlaatste over de streep. De teleurstelling was groot, maar de Amsterdammer heeft geen zware blessure opgelopen.

"Dylan heeft alleen een hoop schaafwonden", zei ploegleider Grischa Niermann in Brussel bij de teambus van Jumbo-Visma. "We moeten kijken hoe hij ervoor staat, maar ik denk dat hij wel oké is voor de rit van morgen."

Groenewegen, die direct behandeld werd door de dokter, boekte dit jaar al tien zeges en was de topfavoriet om de rit in Brussel te winnen. Die droom was voorbij toen hij op 1,7 kilometer van de streep bij een massale valpartij lag.

"Dat is wel heel zuur", stelde Niermann. "Deze rit was een heel groot doel voor Dylan en dan is het uiteraard een teleurstelling als het niet lukt. We moeten hem opknappen, zodat hij er zondag weer tegenaan kan, want dan moet hij met een paar motoren als Wout van Aert en Tony Martin een ploegentijdrit rijden."

De Duitse oud-prof heeft er vertrouwen in dat Groenewegen deze Tour nog succes kan boeken. "Vandaag is een domper. Hij kwam naar de Tour voor ritzeges en voor de gele trui. De gele trui zal nu moeilijk worden, maar ik ben er wel vrij zeker van dat de overwinningen nog wel zullen komen."

'Dubbel gevoel na deze etappe'

Jumbo-Visma staat na de eerste dag van de Tour al op één overwinning, want Teunissen klopte in de licht oplopende finishstraat Peter Sagan met een banddikte verschil en werd zo de eerste Nederlandse geletruidrager in dertig jaar.

"Wonder boven wonder hebben we heel snel omgeschakeld na de val van Dylan", aldus Niermann. "Ik zei tegen de jongens: 'Jullie moeten je eigen sprint rijden.' En dan verslaat Mike Peter Sagan en hebben we alsnog de ritzege en de gele trui. Dat hadden we natuurlijk nooit verwacht."

Het leverde een dubbel gevoel op bij de enige Nederlandse ploeg in de Tour. "We zijn natuurlijk superblij met en voor Mike", zei Niermann. "Maar we hebben vandaag alles 100 procent op Dylan gezet en het is een teleurstelling dat hij door een val zijn doel niet bereikt heeft."

De tweede etappe van de Tour is een ploegentijdrit van 27,6 kilometer door Brussel. Geletruidrager Teunissen verdedigt daarin een voorsprong van vier seconden op Sagan.