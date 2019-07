Jumbo-Visma-ploegbaas Richard Plugge kan amper bevatten dat Mike Teunissen de Nederlandse formatie zaterdag een historische gele trui bezorgde in de Tour de France. De manager is trots op zijn ploeg.

"Dat hij het afmaakt is ongelooflijk. Voor het eerst in dertig jaar rijdt er weer een Nederlander in het geel... Echt fantastisch", aldus een overdonderde Plugge voor de camera van de NOS.

De ploegbaas had aanvankelijk geen hoop meer op dagsucces, want topfavoriet Dylan Groenewegen ging in de laatste kilometer tegen het asfalt. Ploeggenoot Teunissen zorgde vervolgens met zijn ritzege én gele trui voor een sensatie.

"Ik zag die crash en dacht: oh my god. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt", aldus Plugge. "Het is onze 36e overwinning dit seizoen en dan ook nog eens geel voor een Nederlander. Ik ben sprakeloos."

'Onze sterke lead-out kon het ook afmaken'

Volgens Plugge zegt het veel over de kracht van Jumbo-Visma dat Teunissen, die eigenlijk de sprint moest aantrekken voor Groenewegen, in staat was om geschiedenis te schrijven in Brussel.

"Ons plan was heel duidelijk en daar reden we ook voor. Met zo'n aankomst hadden we een sterke lead-out die het ook in de sprint kan afmaken. Dit is heel erg tof."

De Tour de France gaat zondag verder met een ploegentijdrit over 28 kilometer met opnieuw start en finish in Brussel. Jumbo-Visma heeft ook in die etappe een kans op de zege.