Mike Teunissen kan niet geloven dat hij zaterdag namens Jumbo-Visma bij de start van de Tour de France de eerste Nederlandse gele trui in dertig jaar pakte. Hij won zeer verrassend de openingsrit in Brussel.

In de slotfase leken de kansen op een historische Nederlandse gele trui verkeken na een val van topfavoriet Dylan Groenwegen, waarna ploeg- en landgenoot Teunissen er alsnog zeer verrassend met de ritzege en het geel vandoor ging.

"Dit is bizar, heel apart. Onwerkelijk gewoon. Dit komt wel binnen. Ik hoop dat Dylan oké is", zocht een geëmotioneerde Teunissen voor de camera van de NOS naar woorden.

"Het ging in de slotfase van links naar rechts en volgens mij was er al een paar keer gevallen. Het was kut dat Dylan viel. Ik had Wout van Aert nog bij me en hij hielp me. En toen klopte ik al die mannen..."

De 26-jarige Teunissen is de opvolger van Erik Breukink, die in 1989 de proloog won en één dag de gele trui droeg.

'Denk dat ik veel geld kan hebben opgeleverd'

In de slotmeters van de openingsrit hield Teunissen, die eigenlijk de in vorm verkerende Groenewegen moest afzetten, zeer verrassend Peter Sagan met klein verschil achter zich.

"Ik ben wel wat gewend, maar hier had ik geen rekening mee gehouden. Ik zag ineens een kans, maar dan verwacht je niet Sagan te kloppen, de rit te winnen, geel te pakken en dit allemaal over je heen te krijgen", aldus de Nederlander.

"Het is heel snel schakelen, maar hier doe je het allemaal voor. Dit is een sprookje, al blijft het klote voor Dylan. Ik hoop dat hij niet te gehavend is en dat hij blij is om te zien dat zijn kamergenoot het geel heeft gepakt."

Op het podium kreeg Teunissen het geel overhandigd door legende Eddy Merckx. "Het is erg leuk dat een van de grootste wielrenners ooit je komt feliciteren en complimenteren. Ik denk dat de sociale media ook ontploffen en dat ik veel geld kan hebben opgeleverd. Het gaat wel even duren voordat ik dit een plekje kan geven."