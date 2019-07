Mike Teunissen heeft zaterdag voor een stunt gezorgd door de openingsrit van de Tour de France te winnen. De Limburger is daarmee de eerste Nederlandse geletruidrager in dertig jaar.

In de sprint van een uitgedund peloton troefde Teunissen Peter Sagan nipt af. De Australiër Caleb Ewan kwam als derde over de finish.

De 26-jarige Teunissen is de opvolger van Erik Breukink, die in 1989 de proloog won en één dag de gele trui droeg. De renner van Team Jumbo-Visma is logischerwijs ook de eerste drager van de groene trui in deze Tour.

In het algemeen klassement heeft Teunissen vier seconden voorsprong op Sagan. Ewan bezet op zes tellen de derde plaats.

Dylan Groenewegen was betrokken bij een massale valpartij in de finale en kon daarom niet meesprinten om de ritzege. Het is nog onduidelijk hoe de Amsterdammer er aan toe is.

Van Avermaet pakt eerste bolletjestrui

De eerste etappe voerde het peloton over ruim 194 kilometer van en naar Brussel. Onderweg kregen de renners verschillende klimmetjes en kasseien voor de kiezen, waaronder de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg.

Direct na de start ging Greg Van Avermaet in de aanval. De Belg kreeg zijn landgenoot Xandro Meurisse, de Deen Mads Würtz Schmidt en Natnael Berhane uit Eritrea met zich mee.

Op de Muur van Geraardsbergen kwam Van Avermaet als eerste boven en hij verzekerde zich van de eerste bolletjestrui. De kopman van CCC liet zich daarna weer terugzakken in het peloton.

Meurisse, Würtz Schmidt en Berhane kregen niet al te veel ruimte van het peloton en werden op 70 kilometer van de finish, vlak voor de door Sagan gewonnen tussensprint, ingerekend.

Groenewegen onderuit in finale

Vervolgens ging Stéphane Rossetto alleen op avontuur. De Fransman bouwde een voorsprong van ruim anderhalve minuut op en bleef lang vooruit.

Op 18 kilometer van de meet ging onder anderen Jakob Fuglsang onderuit. De Deen, die als een van de favorieten voor de eindzege geldt, reed met een bebloed gezicht even op achterstand, maar keerde weer terug in het peloton.

Rossetto werd op 8 kilometer van de finish gegrepen, waarna een massasprint de beslissing moest brengen. In de finale ontstond een grote valpartij, waarbij onder anderen Groenewegen was betrokken.

Een uitgedund peloton bleef over, waarna Teunissen de honneurs waarnam voor Jumbo-Visma in de sprint. Daarin bleef hij Sagan een banddikte voor.