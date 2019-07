Dylan Groenewegen is enthousiast over het parcours van de eerste etappe van de Tour de France. De topsprinter denkt dat de licht stijgende slotkilometer in zijn voordeel is.

"Ik heb gisteren de laatste kilometer nog even gefietst om echt het gevoel ervoor te krijgen. En het ligt me eigenlijk nog beter dan gedacht", zei Groenewegen zaterdag vlak voor de start van de eerste rit in Brussel.

In de laatste kilometer is er een gemiddelde stijging van 4 procent. Met name in de laatste 400 meter gaat het gevoelig omhoog op de Koninklijk Parklaan, vlak bij het Kasteel van Laken.

De 26-jarige Groenewegen staat dit jaar al op tien zeges en geldt als de topfavoriet voor winst in de eerste Tour-rit. Daarmee zou hij de eerste Nederlander in de gele trui worden sinds Erik Breukink in 1989 de proloog won. "Natuurlijk zou het heel bijzonder zijn om het geel te pakken, een mooie bonus", zei de kopman van Jumbo-Visma. "Ik ga er heel hard mijn best voor doen."

"We voelen ons goed, hebben een heel goede ploeg en sprinttrein. Natuurlijk heb ik gezonde spanning, maar ik heb er vooral heel veel zin in. Het kan een heel mooie dag worden."

'Viviani, Sagan en Ewan zijn ook snel'

Groenewegen erkende dat hij "een van de snelsten" is als het een zuivere sprint wordt in Brussel. "Maar je moet Elia Viviani, Caleb Ewan en Peter Sagan ook zeker niet uitvlakken."

Breukink is zaterdag op uitnodiging van RTL aanwezig in Brussel om te kijken of hij na dertig jaar een opvolger krijgt. "Het zou eigenlijk wel een keer moeten, hè", zei hij voor de start. "Maar het wordt nog een lastige aankomst."

De eerste etappe van de Tour is om 12.25 uur officieel begonnen. De finish wordt verwacht rond 17.00 uur.