Door de afwezigheid van Chris Froome, Tom Dumoulin en Primoz Roglic - de nummer twee, drie en vier van vorig jaar - hopen veel wielerfans op een open Tour de France. Wie zijn de favorieten voor de grootste koers van het jaar, die zaterdag in Brussel begint?

Geraint Thomas

Richie Porte twijfelt geen moment als hem gevraagd wordt wie de meeste kans maakt op de Tour-zege. "Geraint Thomas is duidelijk de grote favoriet", zegt de Trek-Segafredo-kopman over zijn voormalige teamgenoot. "Hij won de Tour vorig jaar en zal dit jaar waarschijnlijk nog beter in vorm zijn."

De 33-jarige Thomas genoot met volle teugen van zijn verrassende eindzege, waardoor hij aan het begin van dit jaar nog te zwaar en uit vorm was. Maar de Welshman bewees een maand geleden met de derde plek in de Ronde van Romandië dat hij weer terug op niveau is en hij kan bij Team INEOS, de opvolger van Team Sky, nog steeds rekenen op de sterkste ploeg.

Egan Bernal

Thomas is niet de enige topfavoriet bij Team INEOS, de ploeg die met Bradley Wiggins, Chris Froome en Thomas zes van de laatste zeven Tours won. Egan Bernal is pas 22, maar niemand twijfelt aan het talent van de Colombiaan, die dit jaar al Parijs-Nice en de Ronde van Zwitserland op zijn naam schreef. "Als je er klaar voor bent, ben je er klaar voor. En Egan is er klaar voor om kopman te zijn in de Tour", zegt Team INEOS-ploegbaas Dave Brailsford.

Egan Bernal won dit jaar de Ronde van Zwitserland. (Foto: Pro Shots)

Jakob Fuglsang

Geen Tour-pretendent kan een indrukwekkender lijstje resultaten in 2019 weerleggen dan Jakob Fuglsang. Zijn 'slechtste' einduitslag dit seizoen is de zesde plaats in de Ronde van Murcia in februari. Vervolgens won de Deen de Ruta Del Sol, Luik-Bastenaken-Luik en het Critérium du Dauphiné en eindigde hij op het podium in Strade Bianche (tweede), Tirreno-Adriatico (derde), de Amstel Gold Race (derde) en de Waalse Pijl (tweede).

En dus geldt Fuglsang op zijn 34e opeens als Tour-favoriet, hoewel hij het bij zijn vorige acht deelnames nooit beter deed dan een zevende plek (2013). "Mijn doel is om het podium te halen in Parijs", zei de kopman van Astana donderdag. "De eindzege is een droom, maar als Thomas de vorm van vorig jaar heeft, zou het weleens een minder open Tour kunnen worden dan iedereen denkt."

Jakob Fuglsang. (Foto: Pro Shots)

Steven Kruijswijk

Steven Kruijswijk eindigde vorig jaar als vijfde in Parijs en is daardoor samen met Thomas de enige renner uit de top vijf van de Tour van 2018 die dit jaar weer aan de start staat. De 32-jarige Brabander, die sinds 2015 al vijf keer in de top tien van een grote ronde eindigde, is de onbetwiste kopman van het dit seizoen zo succesvolle Jumbo-Visma en heeft zijn zinnen op het podium gezet.

"Als ik dezelfde vorm heb als vorig jaar, kan ik heel dicht in de buurt komen van de top drie", aldus Kruijswijk, die dit seizoen al goede vorm liet zien in de Ruta Del Sol (derde), de Ronde van Catalonië (vijfde) en de Ronde van Romandië (zesde).

Nairo Quintana en Mikel Landa

Net als vorig jaar stelt Movistar zijn drie sterren allemaal op in de Tour. Nairo Quintana en Mikel Landa zijn de kopmannen, terwijl wereldkampioen Alejandro Valverde al weken om het hardst roept dat hij zal knechten voor zijn teamgenoten. In 2018 was het experiment met 'El Tridente' allesbehalve een succes (Landa werd zevende, Quintana tiende en Valverde veertiende), maar dat houdt Movistar niet tegen om het nog een keer te proberen.

De 29-jarige Quintana stond al drie keer op het podium in de Tour (twee keer tweede, één keer derde), won in 2014 de Ronde van Italië en in 2016 de Ronde van Spanje, maar zijn laatste goede resultaat in een grote ronde dateert van de Giro van 2017 (tweede). Landa (29) heeft al de Giro d'Italia in de benen, waarin hij ploegmaat Richard Carapaz aan de eindzege hielp en zelf vierde werd.

Alejandro Valverde, Nairo Quintana en Mikel Landa. (Foto: Pro Shots)

Romain Bardet

De Fransen wachten al sinds 1985 (Bernard Hinault) op een nieuwe eindzege in 'hun' Tour. Podiumplaatsen waren er wel, zoals in 2016 (tweede) en 2017 (derde) voor Romain Bardet, al jaren de grootste Franse hoop om eindelijk een opvolger voor Hinault te vinden.

"Ik ben er inmiddels wel aan gewend om de druk van het Franse volk op mijn schouders te voelen", aldus de 28-jarige kopman van AG2R, die dit seizoen nog geen onuitwisbare indruk heeft kunnen achterlaten met een vijfde plek in Parijs-Nice en een tiende plaats in de Dauphiné.

Thibaut Pinot

De Fransen hebben nog een troef, want Thibaut Pinot (29) heeft na uitstapjes in de Giro in 2017 en 2018 zijn seizoen weer volledig afgestemd op de Tour. De renner van Groupama-FDJ stond ook al eens op het podium van zijn thuisronde (derde in 2014), maar hij viel de laatste drie seizoenen vaker uit in grote rondes dan dat hij de finish haalde.

Franse media hielden Pinot woensdag op een persconferentie voor dat het - mede door de afwezigheid van Froome en Dumoulin - "nu of nooit" is voor de klimmer, maar daar ging hij niet in mee. "Ik begrijp het niet helemaal, want ik ben pas 29 en heb nog wel wat jaren voor me. Aan de andere kant kom ik nu in mijn beste jaren en ben ik ambitieus. Ik wil de echte Pinot weer laten zien."

Thibaut Pinot. (Foto: Pro Shots)

Rigoberto Urán

Rigoberto Urán had in de Giro d'Italia al laten zien dat hij op het podium kon komen (twee keer tweede), maar in de Ronde van Frankrijk was hij nooit verder gekomen dan de 24e plek. En dus was het een grote verrassing dat hij twee jaar geleden tweede werd in de Tour, op slechts 54 seconden van Froome.

Sindsdien is het aantal topuitslagen van de inmiddels 32-jarige Colombiaan op de vingers van één hand te tellen, maar dat maakt hem niet minder ambitieus. "Ik weet dat weinig mensen over mij praten, omdat ik vorig jaar uitviel in de Tour en dit jaar door valpartijen niet veel gekoerst heb, maar ik hoop dat ze aan het eind van de Tour wel over mij zullen praten."

Adam Yates

Adam Yates wil wat zijn tweelingbroer Simon Yates al heeft: een eindzege in een grote ronde. Adam Yates was vorig jaar een belangrijke knecht voor Simon Yates op weg naar diens winst in de Ronde van Spanje en in de Tour hopen de 26-jarige Britten dat de rollen omgedraaid zullen zijn. "Hopelijk zal ik het dit jaar beter doen dan mijn vierde plek van 2016", aldus Adam Yates.

Richie Porte

De laatste twee Tours draaiden uit op een drama voor Richie Porte. In 2017 liep de Australiër bij een keiharde val in de negende rit een sleutelbeen- en heupbreuk op. Een jaar later verliet een huilende Porte de Tour wederom na een val in rit negen, opnieuw met een sleutelbeenbreuk tot gevolg.

Dit jaar gaat de tweevoudig winnaar van Parijs-Nice als de kopman van zijn nieuwe ploeg Trek-Segafredo weer proberen om voor het eerst op het podium van een grote ronde te komen. "Ik ga niet zeggen dat ik de Tour ga winnen", aldus de 34-jarige renner. "Ik wil een goede koers rijden. En het zou fijn zijn als ik geen pech krijg."

Outsiders

Geen renner op de startlijst van de Tour heeft meer grote rondes gewonnen dan de vier van Vincenzo Nibali, maar de Tour-winnaar van 2014 is er na zijn tweede plek in de Giro nog steeds niet over uit of hij de komende drie weken voor het klassement of voor ritzeges gaat.

Dan Martin is de kopman van UAE Team Emirates en werd vorig jaar achtste in de Tour. De pas 24-jarige Enric Mas verraste vorig jaar met een tweede plek in de Vuelta en mag nu met een vrije rol debuteren in de Ronde van Frankrijk en Emanuel Buchmann (26) lijkt op basis van zijn derde plek in de Dauphiné de gevaarlijkste klassementsrenner van het sterke BORA-hansgrohe.