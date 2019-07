Geraint Thomas voelt geen extra stress nu hij zaterdag als titelverdediger aan de start staat van de Tour de France. De 33-jarige Welshman maakt zich niet druk om mensen die denken dat hij een eendagsvlieg is.

"Ik heb niet het gevoel dat ik wat te bewijzen heb in deze Tour. Mijn zege van vorig jaar haalt veel druk weg", zei Thomas vrijdag in Brussel op een drukbezochte persconferentie van zijn ploeg Team INEOS. "Sommige mensen zeggen misschien dat ik een one hit wonder ben, maar een Tour-zege is wel een mooie hit om op je cv te hebben."

De Brit won vorig jaar voor het eerst de Tour door Tom Dumoulin en ploegmaat Chris Froome voor te blijven in het eindklassement. Die twee renners zijn er dit jaar niet bij door een blessure, maar Thomas ziet nog genoeg andere concurrenten.

"Jakob Fuglsang heeft een geweldig jaar tot nu toe, Simon en Adam Yates zullen sterk zijn, Richie Porte, Jumbo-Visma is het hele jaar al goed, Vincenzo Nibali, Movistar heeft een sterk team; er zijn heel veel goede renners."

Veel wielerfans hopen door de afwezigheid van viervoudig winnaar Froome op een meer open Tour. "Nou, ik niet. Ik hoop dat het een heel rustige ronde wordt", grapte Thomas.

"Natuurlijk is Chris een van de beste groteronderenners ooit en krijgt hij daardoor veel respect in het peloton. Maar we zijn hier nog steeds met een heel sterke ploeg en zullen hetzelfde doen als in de afgelopen jaren."

Thomas verwacht goede samenwerking met Bernal

Froome zou samen met Thomas de kopman van Team INEOS zijn in de Tour, maar de Brit knalde vorige maand tijdens de verkenning van de tijdrit in het Criterium du Dauphiné met hoge snelheid tegen een muur. Hij liep daarbij breuken op aan zijn dijbeen, heup, elleboog, nek en ribben.

Thomas deelt het kopmanschap daardoor de komende drie weken met Egan Bernal. De pas 22-jarige Colombiaan won dit jaar al Parijs-Nice en de Ronde van Zwitserland en geldt daardoor net als zijn teamgenoot als favoriet voor de eindzege.

"Wij denken dat het onze kansen vergroot als Geraint en Egan allebei voor de winst gaan", stelde teambaas Dave Brailsford. "Het gaat ook om vertrouwen en dat is er tussen Egan en Geraint. Al het andere lost zich vanzelf op in de koers."

Bernal erkende bij het persmoment dat hij wel erg jong is voor een potentiële Tour-winnaar. "Maar ik zit in een team met heel veel ervaring. Ik kan hen gewoon volgen, dat maakt het wat makkelijker voor mij."

Met Wout Poels en Dylan van Baarle zitten er twee Nederlanders in de Tour-ploeg van INEOS. De Ronde van Frankrijk begint zaterdag met een vlakke rit met start en finish in Brussel.