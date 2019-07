Chris Froome heeft donderdag het ziekenhuis al mogen verlaten. De viervoudig Tour-winnaar herstelt sneller dan verwacht van de botbreuken die hij opliep in het Criterium du Dauphiné.

"Chris heeft gisteren het ziekenhuis mogen verlaten. Dat is een grote stap, het gaat erg goed met hem", zei Dave Brailsford, manager van Team INEOS.

Op 15 juni werd nog gesteld dat Froome zes weken in het ziekenhuis zou moeten herstellen. De 34-jarige Brit ging tijdens een verkenningsrit van de Dauphiné hard onderuit en liep daarbij breuken in dijbeen, heup, nekwervel, elleboog en ribben op.

Ploeggenoot Wout Poels reed naast Froome toen hij hard ten val kwam. "Fijn voor hem dat hij nu in vertrouwde omgeving verder kan herstellen. Ik heb hem laatst bezocht in het ziekenhuis en naar omstandigheden zag hij er goed uit", zei de Limburgse renner.

Vorige maand werd ook gemeld dar Froome dit jaar sowieso niet meer in actie komt. Hij richt zich op een rentree in 2020.

Dave Brailsford. (Foto: Pro Shots)

INEOS heeft met Thomas en Bernal twee kanshebbers in Tour

Zonder Froome bereidt INEOS zich voor op de start van de Tour de France in Brussel. Froome had dit seizoen afgestemd op de Tour, waar hij zijn vijfde eindzege wilde halen.

Met titelverdediger Geraint Thomas en Egan Bernal heeft de ploeg nog twee kanshebbers op de gele trui. De Nederlanders Poels en Dylan van Baarle zijn ook opgenomen in de Tour-ploeg van de Britse formatie.

"Het is een grote teleurstelling dat Chris hier niet is", zei Brailsford desondanks op een persconferentie in Brussel. "We wensen hem een spoedig herstel."

De Tour begint zaterdag om 12.25 uur in Brussel. De finish van de eerste rit is eveneens in de Belgische hoofdstad en wordt rond 17.00 uur verwacht.