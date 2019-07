Minder dan vijf weken nadat hij vijfde werd in de Giro d'Italia, begint Bauke Mollema zaterdag aan zijn negende Tour de France op rij. Met Richie Porte als absolute kopman kan de 32-jarige renner zonder al te veel druk starten aan zijn tweede grote ronde van het jaar.

"Ik ga tijdens de koers aankijken wat mijn rol zal zijn", zegt Mollema donderdag bij een persmoment op de 26e verdieping van het hotel van Trek-Segrafredo in Brussel, waar de Tour zaterdag begint met een vlakke etappe. "Het is duidelijk dat Richie onze kopman is en na ruim een maand zonder wedstrijden is het afwachten hoe goed ik zelf zal zijn."

Porte, die afgelopen winter overkwam van BMC, sluit niet uit dat zijn 'luxeknecht' ook een rol kan gaan spelen in het algemeen klassement. "Dat is een kaart die we kunnen spelen, we laten Bauke niet zomaar tijd verliezen", stelt de 34-jarige Australiër.

Mollema erkent dat hij niet van plan is om in een van de eerste etappes het peloton te laten gaan om bewust een minuut of tien te verspelen.

"Maar ik ga zeker niet te veel stressen in de eerste week, zal wat meer van achteren rijden om uit de hectiek te blijven. Als je pech hebt, verlies je op die manier wat tijd doordat je achter een valpartij zit, maar ik ben op dit moment niet zo met het klassement bezig dat dat een probleem is."

'Vijfde plek in Giro geeft me rust'

Mollema eindigde al drie keer in de top tien in de Tour (zesde in 2013, tiende in 2014 en zevende in 2015), maar hij koos er zelf voor om dit jaar van de Giro zijn hoofddoel te maken. Die keuze pakte met een vijfde plek in het eindklassement goed uit.

"Het scheelt dat ik al een andere grote ronde in de benen heb en daar een goed resultaat heb neergezet", aldus de Groninger. "De vijfde plek in de Giro geeft me rust. Alles wat er in de Tour bijkomt, is alleen maar mooi."

Mollema, die in de eerste tien dagen na de Giro amper zijn fiets aanraakte, bereidde zich de afgelopen weken met een aantal goede trainingsweken voor op de Tour. "Mijn voorbereiding op de Tour duurde eigenlijk maar drie weken, terwijl ik een half jaar bezig was met mijn voorbereiding op Giro. Natuurlijk zat de Tour altijd wel in mijn achterhoofd, maar echt als klassementsrenner starten is een heel andere benadering. Ik heb nu een stuk minder stress."

Mollema reed geen voorbereidingskoers op de Ronde van Frankrijk en weet dus niet hij ervoor staat ten opzichte van de concurrentie. "Maar de trainingen voelden goed aan, dus ik denk dat je mij in de bergen wel van voren gaat zien. In welke rol dat zal zijn - als knecht voor Richie, als rittenkaper - hangt af van mijn benen en het koersverloop."

'Porte is bergop sterker dan ik'

Mollema heeft ook goede hoop dat kopman Porte de komende drie weken mee kan doen met de besten. De Australiër heeft veel koersen van een week op zijn erelijst staan (Parijs-Nice, de Ronde van Zwitserland, de Ronde van Romandië, de Ronde van Catalonië), maar mede door valpartijen stond hij nog nooit op het podium van een drieweekse koers. Zijn vijfde plek in de Tour van 2016 is zijn beste resultaat in een grote ronde.

"Richie heeft de laatste jaren wat pech gehad, maar intrinsiek is hij een supergoede klimmer, dat heeft hij wel laten zien in wedstrijden van een week", aldus Mollema. "Ik heb vaker in de top tien gereden van een grote ronde, maar bergop is hij denk ik sterker dan ik ben."

De Groninger reed pas één koers samen met Porte - de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten in februari/maart - maar de twee kennen elkaar al een tijdje en waren vorige maand een kleine twee weken samen op hoogtestage in aanloop naar de Tour.

"Daar hebben we zeker goede gesprekken gehad, ik kan prima met hem", glimlacht Mollema. "Richie reed heel sterk op het trainingskamp, dus ik heb er vertrouwen in dat hij een goed klassement kan rijden."