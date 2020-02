De 107e editie van de Ronde van Frankrijk eindigt zondag 19 juli traditiegetrouw op de Champs-Élysées in Parijs, waar de sprinters normaal gesproken om de dagzege strijden.

De renners gaan van start in Mantes-la-Jolie en rijden vervolgens stapvoets naar het centrum van Parijs, waar nog zeven lokale rondjes op volle snelheid worden gereden. De streep is uiteindelijk na 122 kilometer koers getrokken.

Na de loodzware slotweek is het nog maar de vraag welke sprinters het tot het einde hebben weten uit te zingen. In 2017 was Dylan Groenewegen de laatste Nederlander die triomfeerde op de befaamde straat. Vorig jaar won Caleb Ewan.

Na afloop mogen de winnaars van alle truien en de top drie van het klassement het podium op, net als de strijdlustigste renner.