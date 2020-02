Hoewel er zondag nog een rit op het programma staat, wordt de Tour de France op zaterdag 20 juli al beslist. De renners strijden om de zege in een 36 kilometer lange tijdrit van Lure naar La Planche des Belles Filles.

De berg in de Vogezen werd pas in 2012 voor het eerst opgenomen in de Tour de France, maar is sindsdien een graag geziene gast. In 2014, 2017 én vorig jaar maakte de berg ook deel uit van de Ronde van Frankrijk.

Een tijdrit op La Planche des Belles Filles is wel nieuw, al wordt het onverharde deel waar vorig jaar de finish op was getrokken, nu achterwege gelaten.

Voor veel klimmers zal het vooral zaak zijn om de eerste 15 kilometer van de rit goed door te komen, die zijn namelijk vlak. Daarna wacht het eerste klimmetje, al is de Col de la Chevestraye niet bepaald te vergelijken met de slotklim.

Na een korte afdaling beginnen de renners namelijk aan de 8 kilometer lange slotklim. Die begint nog redelijk eenvoudig maar na een paar kilometer wordt het vervelend met stroken van tussen de 11 en 13 procent. Het zwaartepunt ligt in de laatste meters, als de stijging oploopt naar 20 procent.