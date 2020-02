De renners in de Tour de France laten de echte bergen achter zich in de negentiende etappe. De rit van vrijdag 17 juli zou er weleens één voor de sprinters kunnen zijn.

De klassementsrenners zullen tijdens de 160 kilometer lange etappe van Bourg-en-Bresse naar Champagnole ongetwijfeld al met hun gedachten bij de tijdrit van zaterdag zijn. Daar wordt normaal gesproken de Tour de France beslist.

Dat biedt kansen aan de sprintersploegen, die in deze Tour toch al niet zo veel mogelijkheden hebben gehad voor een massasprint.

De finish in Champagnole, dat pas voor de derde keer is opgenomen in de Tour de France, belooft er één voor de sterkere sprinters te zijn. De laatste meters in de 'Parel van de Jura' lopen licht op.