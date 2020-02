Wie dacht dat het in de Tour de France na de etappe van woensdag op donderdag 16 juli eenvoudiger zou worden, komt bedrogen uit. In de achttiende rit moeten de renners liefst 4.000 hoogtemeters bedwingen.

De 168 kilometer lange rit gaat van Méribel naar La Roche-sur-Foron. Onderweg staan vier beklimmingen op het programma, maar de finish ligt nu eens niet bergop maar na een afdaling.

De rit is de enige die ook maar in de buurt komt van buitenlands grondgebied. Finishplaats La Roche-sur-Foron schurkt tegen Zwitserland aan. De plaats is voor het eerst opgenomen in de Tour, waar die eer in de regio normaal naar Annecy of Genève gaat.

Vanuit Méribel gaat het al direct omhoog, al begint de Cormet de Rosselend, de eerste col van de dag, officieel pas na 25,5 kilometer koers. Na deze 1.968 meter hoge berg, die weinig echt lastige stroken kent, volgt de Col du Méraillet. Deze 1.624 meter hoge col is net als de derde beklimming van de dag, de Col des Aravis, niet al te uitdagend voor de echte klimmers.

Dat is op de laatste col van de dag wel anders. De Montée du Plateau des Glières is slechts 6 kilometer lang, maar kent een gemiddelde stijging van 11,2 procent. Op weg naar de finish is de Col des Fleuries daarna nog het enige obstakel.