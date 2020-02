De zeventiende etappe van de Tour de France is er één waar de klimmers naar uit zullen kijken, maar die de sprinters zullen vrezen. Op woensdag 15 juli wordt 'het dak van de Tour' bereikt.

Op het programma van de 168 kilometer lange etappe van Grenoble naar Méribel Col de la Loze staan twee enorme beklimmingen. Na 90 kilometer doemt de befaamde Col de la Madeleine op.

Deze beklimming is liefst 17,1 kilometer lang en heeft een gemiddelde stijging van 8,4 procent. Met name de eerste meters zijn pittig, met stroken van boven de 10 procent. Richting de top vlakt de Madeleine iets af.

De slotklim naar Méribel, de Col de la Loze, zat nog niet eerder in de Tour. Voorheen was de top niet te bereiken door de Tour-karavaan, maar tegenwoordig ligt er vers asfalt. De Alpenreus heeft een hoogte van liefst 2.304 meter en is daarmee de hoogste col van deze Tour.

De eerste 17 kilometer van de 21,5 kilometer lange beklimming zijn relatief goed te doen voor de renners, maar de laatste 4,5 kilometer kunnen als een ware hel aanvoelen. De stijging loopt dan van gemiddeld 7 procent naar ruim 9 procent, met stukken van boven de 11 procent.

Het is daarmee zeker geen berg waar zomaar iemand kan winnen. Volgens de Tour-organisatie zal alleen een ware kampioen als eerste bovenaan komen.