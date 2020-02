Een dag na de rustdag krijgen de renners in de Tour de France wederom een aankomst bergop te verwerken. In de zestiende etappe op dinsdag 14 juli duikt het peloton de Alpen in.

De 164 kilometer lange etappe gaat van start in La Tour-du-Pin en eindigt op de flanken van de Côte 2000 in Villard-de-Lans. Al na 12 kilometer wordt de eerste col bedwongen, de Côte de Virieu.

Als dat korte maar steile klimmetje achter de rug is, wordt koers gezet naar de Col de Porte. Dat is een 1.326 meter hoge klim, die zich uitstekend leent voor een vluchtgroep om weg te komen.

Die aanvallers kunnen dan proberen om met enige voorsprong de voet van de derde beklimming van de dag te bereiken: de Côte de Revel. Die heuvel ligt halverwege de etappe en is een stuk minder hoog.

Het is daarna op en af naar de voorlaatste beklimming: de Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte. Deze 1.169 meter hoge col is de opmaat naar de 2,3 kilometer lange slotklim: de Côte 2000.