In de vijftiende etappe van de Tour de France staat de Col du Grand Colombier centraal. Deze Jurareus wordt op zondag 12 juli van liefst drie verschillende kanten beklommen.

Het peloton vertrekt uit Lyon, waarna 175 kilometer later gefinisht wordt op de top van de Grand Colombier. Die col kan op vier verschillende manieren beklommen worden, maar de renners hoeven in deze rit maar drie routes af te leggen.

De eerste beklimming staat bekend als de Montée de la Selle de Fromentel en is 11,1 kilometer lang. Met name richting de top wordt het steil, als stijgingen van maximaal 14,5 procent moeten worden bedwongen.

Na een afdaling volgt de tweede beklimming, die de naam Col de la Biche draagt. Dit is in veel opzichten een 'makkelijkere' klim dan de andere twee. De Col de la Biche is 6,9 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 8,9 procent.

De laatste beklimming is een waar slotstuk, als voor het eerst tijdens de rit daadwerkelijk naar de top van de berg wordt gereden. De klim is 17,4 kilometer lang en het gemiddelde stijgingspercentage is 7. De slotmeters zijn pittig met een strook van 10 procent.