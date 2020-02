De veertiende etappe van de Tour de France van Clermont-Ferrand naar Lyon staat officieel te boek als vlak, maar de renners kunnen zaterdag 11 juli weleens bedrogen uitkomen.

De 197 kilometer lange etappe belooft volgens de organisatie een strijd te worden tussen de aanvallers, klimmers én sprinters. Kortom: iedereen maakt kans.

Zo moet het peloton allereerst de Monts du Forez over, waarna koers wordt gezet naar de Col du Béal. Dat zijn plekken waar de avonturiers hun kans schoon zullen zien om een gat te slaan met het peloton.

De finale belooft een spektakel te worden, want in Lyon staan in de laatste 15 kilometers nog eens drie klimmetjes op de agenda. De Côte de la Duchère, de Montée de l'Observance en de Côte de la Croix-Rousse zullen voor een laatste schifting zorgen.

Mochten er nog sprinters bijzitten die die laatste klim in de grote groep hebben overleefd, maken zij een goede kans op de ritzege. De laatste 5 kilometers zijn vlak.