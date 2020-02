De dertiende etappe van de Tour de France kan weleens een slijtageslag worden. De renners krijgen vrijdag 10 juli in de rit van Châtel-Guyon naar Puy Mary liefst 4.400 hoogtemeters te verwerken.

In de 191 kilometer lange rit zijn eigenlijk alleen de eerste kilometers vlak. Daarna staat al snel de Col de Ceyssat op het programma, waarna het constant op en af gaat. Zo staan in de eerste 100 kilometer ook de Col de Guéry en Côte de la Stèle op het programma.

Na laatstgenoemde beklimming kunnen de renners even bijkomen van de inspanningen. Er volgt een lange afdaling richting Bort-les-Orgues, waarna enkele ongecategoriseerde colletjes opgereden moeten worden.

Het venijn zit zoals wel vaker in de staart. De renners rijden eerst de Col de la Neronne op, een 5 kilometer lange maar steile klim, waarna er gefinisht wordt op de Puy Mary. Dat is een echte kuitenbijter, want in de laatste drie kilometer loopt de stijging op naar net geen twaalf procent.

Het wordt de eerste keer dat er een Tour-etappe finisht op de Puy Mary, al werd de klim wel verschillende keren eerder bedwongen tijdens een rit. De laatste keer was in 2016, toen Thomas De Gendt als eerste boven kwam, al moest hij de ritzege daarna aan Greg Van Avermaet laten.