De twaalfde etappe van de Tour de France op donderdag 9 juli is de langste rit dit jaar. De renners krijgen van Chauvigny naar Sarran een glooiend parcours voor de wielen.

De rit leent zich uitstekend voor avonturiers. Het parcours begint redelijk vlak in Chauvigny, waardoor veel renners de kans zullen krijgen om mee te zitten in de ontsnapping.

Naarmate de etappe vordert, wordt het parcours ook steeds wat lastiger. In de Corrèze staat vervolgens de Suc au May op het programma. Deze 5,7 kilometer lange klim heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 8,8. Op de top zijn bovendien bonificatieseconden te verdienen.

Als die klim bedwongen is, wordt koers gezet naar het finishdorp Sarran, dat slechts 260 inwoners heeft. De plaats kreeg nationale bekendheid, toen voormalig president Jacques Chirac en zijn vrouw er gingen wonen.

Eén keer eerder was Sarran aankomstdorp en het zal niemand verbazen dat de eeuwige avonturier Jens Voigt er in 2001 juichend over de streep kwam.