De elfde etappe van de Tour de France op woensdag 8 juli is er eentje die de sprinters al weken met rood omcirkeld hebben in de agenda. Het parcours van Châtelaillon-Plage naar Poitiers is hartstikke vlak.

De renners trekken in de 167 kilometer etappe van de kust naar het binnenland, waardoor de kans op waaiers een stuk kleiner is dan een dag eerder.

De kleinere ploegen zullen uiteraard weer hun mannen vooruit sturen voor een ontsnapping, maar de kans is klein dat zij tot aan de meet voor het peloton zullen uitblijven.

De Tour-organisatie heeft in Poitiers namelijk de ideale aankomst gecreëerd voor een koninklijke massasprint. In de laatste 1,5e kilometer is geen bocht te bekennen, waardoor de sprintersploegen continu het overzicht kunnen behouden.

Gezien het glooiende parcours van de komende ritten, zullen zij zich deze kans niet laten ontnemen. De Fransen vestigen hun hoop op Arnaud Démare die op deze aankomst in 2014 de nationale titel greep.