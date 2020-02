Voor het eerst in de historie van de Tour de France begint én eindigt een etappe op twee verschillende eilanden. Een dag na de rustdag leggen de renners dinsdag 7 juli in de tiende etappe een rit over 170 kilometer af van Île d'Oléron naar île de Ré.

De etappe geldt als vlak, maar het is niet de verwachting dat het eenvoudig wordt voor de renners. De straffe wind kan aan de Franse westkust zomaar voor breuken in het peloton zorgen.

Het is dan ook afwachten welke renners de rustdag beter hebben verteerd dan anderen. Dit is zo'n rit waar je de Tour niet kan winnen, maar hem wel zomaar kan verliezen.

Fraaie plaatjes zijn er voldoende. Zo trekt het peloton langs Royan, Rochefort en La Rochelle, drie steden die bekendstaan om hun fraaie kastelen.

Na het mogelijke natuurgeweld wacht de renners na 170 kilometer koers een aankomst in Saint-Martin-de-Ré, dat voor het eerst dienstdoet als aankomst van een Tour-etappe.