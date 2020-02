De tweede Pyreneeënrit op rij is op papier een stuk minder lastig dan die van zaterdag. In de negende etappe op zondag 5 juli moeten de renners drie cols over, maar ligt de finish wederom niet bergop.

De renners vertrekken uit Pau, dat al voor de 72e keer in de Tour-historie is opgenomen in het programma. Na een rustige aanloop wordt na 50 kilometer koers voorzichtig begonnen aan de eerste beklimming van de dag: de Col de la Hourcère.

Deze 1.440 meter hoge col wordt vrijwel direct gevolgd door de Col de Soudet, waarvan de top op 1.540 meter hoogte ligt. Het is al de zevende keer deze Tour dat de renners boven de 1.500 meter uitkomen.

Na een lange afdaling wordt koers gezet naar de laatste gecategoriseerde klim van de dag. De Col de Marie-Blanque is niet de hoogste van het stel, maar heeft richting de top loodzware stijgingen, die oplopen richting de 14 procent.

De top van deze 1.035 meter hoge berg ligt op een kleine 20 kilometer van de finish in Laruns. Dat is voor Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic een bekende finishplaats. De Sloveen won er twee jaar geleden, nadat hij in de slotfase was ontsnapt uit een kopgroepje met onder anderen zijn huidige teamgenoot Tom Dumoulin.