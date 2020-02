Het peloton in de Tour de France staat op zaterdag 4 juli de eerste rit in de Pyreneeën te wachten. De finish ligt in deze achtste etappe na een afdaling.

De 140 kilometer lange rit van Cazères-sur-Garonne naar Loudenvielle kent een rustige aanloop, want de eerste 48 kilometer van het parcours zijn zo goed als vlak. Daarna wacht met de Col de Menté het eerste obstakel.

De renners kunnen daarna even herstellen. De top van de volgende col, de Port de Balès, ligt namelijk zo'n 56 kilometer verderop. Na een afdaling van ruim 16 kilometer wacht de laatste beklimming van de dag: de Col de Peyresourde.

Na deze bijna 10 kilometer lange klim, waarvan de top op een hoogte van 1.569 meter ligt, wacht een vrij snelle afdaling, waarna de finish op het vlakke ligt in Loudenvielle.