De zevende etappe van de Tour de France lijkt er weer één voor de sprinters. De 168 kilometer lange rit op vrijdag 3 juli van Millau naar Lavaur kent geen obstakels van naam.

Mark Cavendish was in 2011 de laatste renner die won in Lavaur. De Brit was in de massasprint onverslaanbaar en pakte destijds zijn achttiende zege.

De kans is groot dat wederom een sprinter in de voetsporen van de 'Manx Missile' treedt, aangezien het parcours als vlak te boek staat, al wil dat in de Aveyron weinig zeggen.

Daarnaast waarschuwt de Tour-organisatie voor de strenge wind die in de regio waait. Er zullen vast ploegen te vinden zijn die het peloton op de kant willen trekken en zo enkele klimmers op achterstand willen zetten met het oog op de komende ritten in de Pyreneeën.