Voor de tweede keer in de eerste week van de Tour de France staat een aankomst bergop op het programma. De zesde Tour-rit van donderdag 2 juli naar Mont Aigoual is wel een stuk minder zwaar dan de rit van dinsdag.

De etappe gaat voor het eerst van start in Le Teil, een dorpje in de Ardèche. Van daaruit zetten de renners over heuvelachtig terrein koers naar het Centraal Massief.

In de laatste 35 kilometer is het geen meter vlak. Eerst volgt de beklimming naar de Col des Mourèzes, waarbij geen punten voor de bergtrui te pakken zijn. Na een korte afdaling wacht de Col de la Lusette. Die beklimming is in eerste instantie goed te doen, maar richting het einde lopen de stijgingspercentages op tot 11 procent.

Als die top gerond is, kunnen de renners de slotklim al zien liggen. De Mont Aigoual is gezien de afstand en stijging (8,3 kilometer à 4 procent) zeker niet de zwaarste klim van deze Tour, waardoor een omvangrijke groep klimmers weleens om de dagzege kan strijden.