Al in de vierde etappe van de 107e editie van de Tour de France wacht het peloton een aankomst bergop. Die ligt dinsdag 30 juni na 157 kilometer in Orcières-Merlette.

Het is zeker niet de zwaarste bergrit in deze Tour, maar de rit door de Hautes-Alpes kent wel degelijk een aantal vervelende heuvels. Daarop zijn overigens geen punten voor het bergklassement te verdienen.

Het zwaartepunt van de rit is de 7,1 kilometer lange slotklim. Deze 1.825 meter hoge col heeft een gemiddelde stijging van 6,7 procent. De aankomst zorgt vermoedelijk nog niet voor enorme verschillen in het klassement, maar laat wel zien welke favorieten in de juiste vorm steken.

De laatste keer dat de Tour skioord Orcières-Merlette aandeed, was in 1989. De klimtijdrit werd destijds gewonnen door Steven Rooks, die dat jaar als zevende eindigde in het klassement.

In 1971 leek de Spanjaard Luis Ocaña er de basis voor een Tour-zege te leggen, door in de rit naar Orcières liefst negen minuten te pakken op Eddy Merckx. Door een val moest hij de zege alsnog aan 'De Kannibaal' laten.