In de derde etappe van de Tour de France wacht het peloton naar alle waarschijnlijkheid een onvervalste massasprint. In de rit van Nice naar Sisteron krijgt het peloton op maandag 29 juni weinig obstakels te verwerken.

De 198 kilometer lange etappe gaat aanvankelijk nog over golvende wegen, maar naarmate de finish dichterbij komt, wordt de weg steeds wat minder glooiend.

Het peloton doet op weg naar Sisteron, dat voor het eerst als finishplaats wordt gebruikt, onder meer de Route Napoléon aan. Via deze weg keerde de voormalige keizer Napoleon Bonaparte terug naar Parijs na zijn verbanning naar het eiland Elba.

in Sisteron finishen de renners niet op de befaamde citadel, maar in een vlakke finishstraat. Een massasprint is daardoor vrijwel vanzelfsprekend.