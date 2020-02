Het Grand Départ van de 107e editie van de Tour de France is in Nice, waar zowel op zaterdag 27 juni als zondag 28 juni gefinisht wordt. In de eerste etappe krijgt het peloton een pittige rit voor de wielen, waarna een sprint vermoedelijk voor de beslissing zal zorgen.

De etappe begint en eindigt in Nice, waar ook in 1981 begonnen werd met de Tour de France. Hemelsbreed legt het Tour-peloton in deze eerste rit - die 156 kilometer lang is - helemaal niet zo veel kilometers af.

De renners krijgen in en rond Nice drie omlopen voor de wielen, al gaan de eerste twee over identiek parcours. Daarin is de bijna 500 meter hoge Aspremont het hoogtepunt. Op dat colletje zijn nog geen punten voor de bergtrui te verdienen.

Ook de derde omloop gaat over de Aspremont, maar de resterende 50 kilometers van de etappe zijn nieuw. Na wederom een colletje aan te hebben gedaan, zetten de renners koers naar de befaamde Promenade des Anglais, waar de sprinters vermoedelijk om de eerste gele trui zullen strijden.

We krijgen hoe dan ook een andere eerste geletruidrager dan vorig jaar. Toen was het verrassend Mike Teunissen die zich in de massasprint de sterkste toonde, nadat de aanloop door valpartijen was ontsierd. De Limburger is dit jaar niet geselecteerd door zijn team Jumbo-Visma.