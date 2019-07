De 106e editie van de Ronde van Frankrijk eindigt zondag traditiegetrouw op de Champs-Élysées in Parijs, waar de kans dat de overgebleven sprinters om de dagzege strijden heel groot is. Dit is wat je kunt verwachten. Ook handig voor het Tour-spel van NU.nl.

Dit keer gaat de slotetappe, die in de avonduren wordt verreden, over 128 kilometer van Rambouillet naar Parijs. Vorig jaar schreef Alexander Kristoff de slotrit op de befaamde boulevard op zijn naam. Veel topsprinters waren toen al naar huis.

Na een rustige aanloop, waarin de nodige champagne zal vloeien, wacht het peloton in het centrum van de Franse hoofdstad acht ronden van een kleine 7 kilometer. De kans dat de rit met een massasprint eindigt, is groot.

De vraag is na deze zware Tour vooral welke topsprinters er nog over zijn. Dylan Groenewegen weet in ieder geval wat er moet gebeuren om te winnen in Parijs. Dat lukte hem al eens in 2017.

Na afloop mogen de winnaars van alle truien en de top drie van het klassement het podium op, net als de strijdlustigste renner.

Starttijd: 18.10 uur

Verwachte finishtijd: 21.19 uur

Dagtips voor je Tour-spel: Dylan Groenewegen, Cristophe Laporte, Caleb Ewan, Alexander Kristoff, Elia Viviani