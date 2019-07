In de twintigste etappe van de Tour de France valt traditiegetrouw de beslissing. De Alpenrit eindigt met een aankomst bergop in het skioord Val Thorens. Dit is wat je kunt verwachten. Ook handig voor het Tour-spel van NU.nl.

Net als vrijdag is de etappe niet lang, maar zeker niet makkelijk. De 130 kilometer lange etappe gaat van start in Albertville, waar in 1992 de Olympische Winterspelen werden gehouden.

Vanuit het vertrek wordt koers gezet richting de eerste col, de Cormet de Roselend van de eerste categorie. De top daarvan ligt na 37,5 kilometer. Na een lange afdaling volgt de volgende beklimming: de Côte de Longeloy, een berg van de tweede categorie.

Als die beklimming achter de rug is, wordt koers gezet naar de laatste klim van deze Tour. De finish ligt op 2.365 meter hoogte in Val Thorens.

Met een lengte van 33,4 kilometer is dit bovendien de langste klim van de Tour. Met stukken van rond de 7 en 8 procent stijging is dit een berg waar je de Tour zomaar nog kunt verliezen.

Starttijd: 13.45 uur

Verwachte finishtijd: 17.44 uur

Dagtips voor je Tour-spel: Geraint Thomas, Egan Bernal, Nairo Quintana, Steven Kruijswijk, Romain Bardet