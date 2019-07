In de negentiende etappe van de Tour de France gaat het peloton vrijdag verder de Alpen in. In tegenstelling tot in de rit van donderdag ligt de aankomst nu wel boven op een klim. Dit is wat je kunt verwachten. Ook handig voor het Tour-spel van NU.nl.

De rit van Saint-Jean-de-Maurienne naar Tignes is met 121 kilometer niet bepaald lang, maar vanuit het vertrek wordt er vrijwel constant geklommen.

De Montée d'Aussois is na 35 kilometer het eerste obstakel van de dag, waarna een korte afdaling en een stuk vals plat richting de Col de l'Iseran volgen. De top van die Alpenreus ligt op liefst 2.770 meter hoogte, de hoogste top van deze Tour.

De slotklim naar de Montée de Tignes is met 7,4 kilometer vervolgens niet lang, maar zeker in het begin zitten er venijnige stroken van zo'n 9 procent in. Na de klim volgt nog een vlak stuk van zo'n 1,5 kilometer, waarna een groepje sterke klimmers weleens om de zege kan strijden.

Starttijd: 13.55 uur

Verwachte finishtijd: 17.35 uur

Dagtips voor je Tour-spel: Adam Yates, Alejandro Valverde, Enric Más, Thibaut Pinot, Romain Bardet