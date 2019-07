In de zeventiende etappe van de Tour de France is de kans woensdag groot dat een vluchtersgroep met de zege aan de haal gaat. De rit over glooiend parcours nodigt uit tot aanvallen. Dit is wat je kunt verwachten. Ook handig voor het Tour-spel van NU.nl.

De 200 kilometer lange rit van Pont du Gard naar Gap voert het peloton door de Rhône-vallei. Scherprechter is de beklimming van de La Sentinelle op 10 kilometer van de streep.

De col van derde categorie is op zich niet bijzonder zwaar, maar zal voor de vluchters richting het einde van de Tour aanvoelen als een col van buitencategorie.

Een aanval van een klassementsrenner is op dat bergje zeker niet uit te sluiten, want deze rit kan weleens een uitgelezen kans zijn om wat seconden te winnen op de concurrentie, voor de renners donderdag de Alpen in gaan.

Starttijd: 12.40 uur

Verwachte finishtijd: 17.25 uur

Dagtips voor je Tour-spel: Julian Alaphilippe, Maximilian Schachmann, Thomas De Gendt, Omar Fraile, Lilian Calmejane