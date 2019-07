In de zestiende etappe van de Tour de France is het woord dinsdag een dag na de laatste rustdag vermoedelijk weer aan de sprinters. Dit is wat je kunt verwachten. Ook handig voor het Tour-spel van NU.nl.

De 177 kilometer lange etappe heeft start en finish in Nîmes. Onderweg ligt na 96 kilometer de enige beklimming van de dag, al is die col van vierde categorie niet bepaald imposant.

Ook in 2014, toen de Tour voor de laatste keer een aankomst in Nîmes had, kwam het tot een massasprint. Het had echter weinig gescheeld of de Nieuw-Zeelander Jack Bauer ging er als vluchter met de zege vandoor. Hij werd op 25 meter van de streep opgeslokt door het peloton, waarvan Alexander Kristoff de snelste was.

Voor de sprinters is het de laatste kans op dagsucces tot de Tour zondag op de Champs-Élysées finisht. De komende dagen gaan de renners de Alpen in, waar de beslissing in de strijd om het geel zal vallen.

Starttijd: 13.30 uur

Verwachte finishtijd: 17.26 uur

Dagtips voor je Tour-spel: Dylan Groenewegen, Caleb Ewan, Elia Viviani, Alexander Kristoff, Peter Sagan